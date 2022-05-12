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Российские хакеры снова атаковали украинцев. Используют тему Херсона

Российские хакеры атаковали Украину (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хакеры России совершают новую кибератаку и рассылают опасные письма.Отмечается, что преступники используя тему оккупированного Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о новой кибератаке от ФСБ России, группировки UAC-0010 (Armageddon).

Сообщается, что хакеры рассылают опасные письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!", которые содержат вложения в виде файла "План Херсон.htm".

В случае открытия письма на компьютере будет создан файл "Herson.rar" с ярлыком "План подхода и закладки взрывчатки на объектах критической инфраструктуры Херсона.lnk".

В результате загрузится вредоносная программа GammaLoad.PS1v2.

"Хакерская группировка UAC - 0010 (Armageddon) - среди тех, которые с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину активно атакуют критическую информационную инфраструктуру нашей страны. Во время кибератак хакеры используют болезненные для украинцев темы", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что российским кибератакам подверглись сайты госструктур Италии.

Также мы писали, что российская кибератака на Украину нанесла ущерб ветроэнергетике Германии.

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Кибератака