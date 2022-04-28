ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские хакеры еще в 2021 заложили основу для вторжения в Украину, - Microsoft

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 28 апреля 2022 10:14
Российские хакеры еще в 2021 заложили основу для вторжения в Украину, - Microsoft Фото: российские хакеры заложили основу для военного вторжения в Украину (freepik-com)
Автор: Сергей Новиков

Российские хакеры начали проводить масштабные кибероперации против Украины еще в марте 2021 года. Предполагается, что это заложило основу для дальнейшего военного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Microsoft.

По данным Microsoft, связанные с Россией субъекты начали готовиться к военному вторжению в Украину еще в марте 2021 года, усиливая атаки на украинские организации, чтобы закрепиться в их системах.

В частности, когда российские войска только начали продвигаться к границе с Украиной, фиксировались попытки получить доступ к разведданным о военных и зарубежных партнерствах. К середине 2021 года хакеры нацелились на цепочки поставок не только в Украине, но и в странах-членах НАТО.

Уже в начале 2022 года российские хакеры с нарастающей интенсивностью начали атаковать вредоносным ПО украинские организации. А после военного вторжения кибероперации были развернуты для поддержки стратегических и тактических целей.

Команды безопасности Microsoft тесно сотрудничали с украинской стороной, чтобы выявлять и устранять угрозы. После инцидента с выявлением ПО Wiper в сетях Украины была установлена безопасная линию связи с ключевыми должностными лицами в области кибербезопасности в Киеве.

Напомним, ранее Microsoft сообщил, что с 24 февраля зафиксированы десятки хакерских атак на Украину со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft Кибератака Война России против Украины
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги