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Российские хакеры атаковали государственные сайты Молдовы

Фото: российские хакеры провели кибератаку на Молдову (freepik-com)
Автор: Александр Мороз

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы зафиксировала хакерскую атаку на государственные сайты. Предположительно, кабератаку провели российские хакеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что за кибератакой может стоять российская группировка Killnet, которая проводит операции против стран, которые поддерживают Украину.

"Группировка совершила такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на веб-инфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии", - отметили в СИБ.

Также сообщается, что на данный момент принимаются меры для отражения атак на государственную инфраструктуру Молдовы.

Напомним, ранее американская компания Microsoft опубликовала отчет, в котором говорится, что российские хакеры еще в 2021 году заложили основу для вторжения в Украину.

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Российская ФедерацияМолдоваКибератака