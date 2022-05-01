Российские хакеры атаковали государственные сайты Молдовы

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы зафиксировала хакерскую атаку на государственные сайты. Предположительно, кабератаку провели российские хакеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Сообщается, что за кибератакой может стоять российская группировка Killnet, которая проводит операции против стран, которые поддерживают Украину.
"Группировка совершила такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на веб-инфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии", - отметили в СИБ.
Также сообщается, что на данный момент принимаются меры для отражения атак на государственную инфраструктуру Молдовы.
Напомним, ранее американская компания Microsoft опубликовала отчет, в котором говорится, что российские хакеры еще в 2021 году заложили основу для вторжения в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.