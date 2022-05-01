Российские хакеры атаковали государственные сайты Молдовы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

Сообщается, что за кибератакой может стоять российская группировка Killnet, которая проводит операции против стран, которые поддерживают Украину.

"Группировка совершила такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на веб-инфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии", - отметили в СИБ.

Также сообщается, что на данный момент принимаются меры для отражения атак на государственную инфраструктуру Молдовы.