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Російські хакери атакували державні сайти Молдови

Фото: російські хакери провели кібератаку на Молдову (freepik-com)
Автор: Олександр Мороз

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови зафіксувала хакерську атаку на державні сайти. Імовірно, кабератаку провели російські хакери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Повідомляється, що за кібератакою може стояти російське угруповання Killnet, яке проводить операції проти країн, які підтримують Україну.

"Угруповання здійснило такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС і на веб-інфраструктуру НАТО, а в останні дні були атаковані сайти держорганізацій в Румунії", - зазначили в СІБ.

Також повідомляється, що на даний момент вживаються заходи для відбиття атак на державну інфраструктуру Молдови.

Нагадаємо, раніше американська компанія Microsoft опублікувала звіт, в якому говориться, що російські хакери ще в 2021 році заклали основу для вторгнення в Україну.

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Російська ФедераціяМолдоваКібератака