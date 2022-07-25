Российские госпитали не справляются с ранеными, поэтому РФ мобилизует медиков, - разведка

По данным разведки, в России переполнены военные госпитали, потому что их пропускная способность не рассчитана на такой поток пациентов.

Руководство РФ приняло решение провести мобилизацию медиков, в числе и в Москве. Это касается специалистов почти всех медицинских специальностей, но больше всего хотят собрать хирургов. Мобилизация проходит без огласки.

ГУР отмечает, что медиков хотят направить на временно оккупированные территории, в частности в Мариуполь, Луганск, Донецк. Медиков планируют "оптимизировать" для работы на фронте, из терапевтов сделать ассистентов хирургов, а из педиатров - фельдшеров.

Кроме того, в Бердянске "начальник отдела охраны здоровья" Николай Мирошниченко ищет покинутые служебные квартиры, чтобы предоставить их медикам, которые согласились работать с оккупантами.

Также на оккупированных территориях Донецкой области разворачивают "мобильные медицинские поликлиники" в автобусах. Там якобы осматривают местных жителей, которых впоследствии заставляют сдавать кровь для оккупантов.