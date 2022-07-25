Російські шпиталі не справляються з пораненими, тому РФ мобілізує медиків, - розвідка

За даними розвідки, у Росії переповнені військові шпиталі, бо їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів.

Керівництво РФ прийняло рішення провести мобілізацію медиків, у числі і в Москві. Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей, але найбільше хочуть зібрати хірургів. Мобілізація проходить без розголосу.

ГУР зазначає, що медиків хочуть направити на тимчасово окуповані території, зокрема у Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медиків планують "оптимізувати" для роботи на фронті, з терапевтів зробити асистентів хірургів, а з педіатрів - фельдшерів.

Крім того, у Бердянську "начальник відділу охорони здоров’я" Микола Мірошниченко шукає покинуті службові квартири, щоб надати їх медикам, які погодилися працювати з окупантами.

Також на окупованих територіях Донецької області розгортають "мобільні медичні поліклініки" в автобусах. Там нібито оглядають місцевих жителів, яких згодом змушують здавати кров для окупантів.