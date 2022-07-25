Російські шпиталі не справляються з пораненими, тому РФ мобілізує медиків, - розвідка

Російські шпиталі не можуть впоратися з кількістю поранених солдатів. Тому в Росії почали мобілізувати медичних працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
За даними розвідки, у Росії переповнені військові шпиталі, бо їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів.
Керівництво РФ прийняло рішення провести мобілізацію медиків, у числі і в Москві. Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей, але найбільше хочуть зібрати хірургів. Мобілізація проходить без розголосу.
ГУР зазначає, що медиків хочуть направити на тимчасово окуповані території, зокрема у Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медиків планують "оптимізувати" для роботи на фронті, з терапевтів зробити асистентів хірургів, а з педіатрів - фельдшерів.
Крім того, у Бердянську "начальник відділу охорони здоров’я" Микола Мірошниченко шукає покинуті службові квартири, щоб надати їх медикам, які погодилися працювати з окупантами.
Також на окупованих територіях Донецької області розгортають "мобільні медичні поліклініки" в автобусах. Там нібито оглядають місцевих жителів, яких згодом змушують здавати кров для окупантів.
Нагадаємо, за даними Генштабу, українські військові вже ліквідували близько 39 700 окупантів.
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