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Российские финансовые рынки обвалились из-за ОРДЛО

Автор: Александр Белоус

На российском финансовом рынке 21 февраля наблюдается очередной обвал. Фондовые индексы упали до многомесячных минимумов, рубль потерял 3%.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Московской биржи.

Рублевый индекс Московской биржи упал на 10,4%, долларовый индекс РТС обвалился на 13%. Курс доллара вырос до 79,30 рублей.

При этом мировые фондовые индексы достигли трехнедельного минимума, а нефть выросла в понедельник на фоне усилившихся опасений, что Россия вторгнется в Украину. Рынки находятся в состоянии повышенной готовности к любой эскалации кризиса.

Отметим, рынки открылись 21 февраля ростом, однако с российской стороны начали поступать негативные сигналы. В частности, было проведено заседание СНБО на котором рассматривался вопрос о признании оккупированных Москвой территорий Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).

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Вторжение России в Украину