Російські фінансові ринки обвалилися через ОРДЛО

На російському фінансовому ринку 21 лютого спостерігається черговий обвал. Фондові індекси впали до багатомісячних мінімумів, рубль втратив 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі.

Рублевий індекс Московської біржі впав на 10,4%, доларовий індекс РТС обвалився на 13%. Курс долара виріс до 79,30 рублів.

При цьому світові фондові індекси досягли тритижневого мінімуму, а нафта виросла в понеділок на тлі побоювань, що Росія вторгнеться в Україну. Ринки перебувають у стані підвищеної готовності до будь-якої ескалації кризи.

Зазначимо, ринки відкрилися 21 лютого зростанням, проте з російського боку почали надходити негативні сигнали. Зокрема, було проведено засідання РНБО на якому розглядалося питання про визнання окупованих Москвою територій Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).