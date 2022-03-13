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Российские дипломы больше не признаются в мире

Автор: Сергей Пышкин

Дипломы вузов Российской Федерации больше не признаются в мире. Ассоциации приняли решение изъять аккредитацию в университетах агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады Украины.

Аккредитацию изъяли:

  • AACSB - ассоциация по развитию университетских бизнес-школ;
  • Business Graduates Association - ассоциация выпускников бизнес-школ;
  • AMBA - ассоциация MBA программ;
  • EFMD - глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента.

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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