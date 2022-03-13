Російські дипломи більше не визнаються у світі

Дипломи вищів Російської Федерації більше не визнаються у світі. Асоціації прийняли рішення вилучити акредитацію в університетах агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної ради України.

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