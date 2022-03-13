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Російські дипломи більше не визнаються у світі

Автор: Сергій Пишкін

Дипломи вищів Російської Федерації більше не визнаються у світі. Асоціації прийняли рішення вилучити акредитацію в університетах агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної ради України.

Акредитацію вилучили:

  • AACSB - асоціація з розвитку університетських бізнес-шкіл;
  • Business Graduates Association - асоціація випускників бізнес-шкіл;
  • AMBA - асоціація MBA програм;
  • EFMD - глобальна мережа бізнес-шкіл, компаній та асоціацій, що займаються розвитком менеджменту.

Війна Росії проти України триває вісімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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