Российские дипломы больше не признаются в мире

Дипломы вузов Российской Федерации больше не признаются в мире. Ассоциации приняли решение изъять аккредитацию в университетах агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады Украины.

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.