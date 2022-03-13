Российские дипломы больше не признаются в мире
Фото: российские дипломы больше не признаются в мире (flickr.com)
Дипломы вузов Российской Федерации больше не признаются в мире. Ассоциации приняли решение изъять аккредитацию в университетах агрессора.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады Украины.
Аккредитацию изъяли:
- AACSB - ассоциация по развитию университетских бизнес-школ;
- Business Graduates Association - ассоциация выпускников бизнес-школ;
- AMBA - ассоциация MBA программ;
- EFMD - глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента.
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