Російські дипломи більше не визнаються у світі
Фото: російські дипломи більше не визнаються у світі (flickr.com)
Дипломи вищів Російської Федерації більше не визнаються у світі. Асоціації прийняли рішення вилучити акредитацію в університетах агресора.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної ради України.
Акредитацію вилучили:
- AACSB - асоціація з розвитку університетських бізнес-шкіл;
- Business Graduates Association - асоціація випускників бізнес-шкіл;
- AMBA - асоціація MBA програм;
- EFMD - глобальна мережа бізнес-шкіл, компаній та асоціацій, що займаються розвитком менеджменту.
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