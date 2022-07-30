Российские дипломаты призвали казнить украинских военных: у Зеленского отреагировали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter .

"Россия – это страна-террорист. В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни методом повешения просто так - могут только дикари и террористы. РФ – государство-спонсор терроризма. Какие еще нужные доказательства?", - написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram .

В Офисе президента Украины уже отреагировали на заявление российской стороны.

"Они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти", - говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

В сообщении посольства говорится, что украинские бойцы "заслуживают смерти, но не расстрела, а повешения".

Как сообщалось, вчера ночью Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные. Ракетный удар привел к многочисленным жертвам.

После трагедии российская сторона обвинила в обстреле украинскую армию.

Стоит отметить, что оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке. В Генштабе ВСУ заявили, что так враг пытается скрыть следы собственных преступлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.