Російські дипломати закликали стратити українських військових: у Зеленського відреагували

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства в Twitter .

"Росія - це країна-терорист. У 21 столітті розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти методом повішення просто так - можуть тільки дикуни і терористи. РФ - держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?",- написав глава ОП Андрій Єрмак в Telegram .

В Офісі президента України вже відреагували на заяву російської сторони.

"Вони не справжні солдати. Вони заслуговують принизливої смерті", - йдеться в повідомленні російського дипломатичного відомства.

У повідомленні посольства говориться, що українські бійці "заслуговують смерті, але не розстрілу, а повішення".

Як повідомлялося, вчора вночі Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де в той момент утримувалися українські полонені. Ракетний удар призвів до численних жертв.

Після трагедії російська сторона звинуватила в обстрілі українську армію.

Варто відзначити, що окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці. У Генштабі ЗСУ заявили, що так ворог намагається приховати сліди власних злочинів.

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