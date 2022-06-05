Российские дезертиры пытались бежать из Украины, их силой вернули на фронт

Одно из российских подразделений пыталось пересечь государственную границу, убегая из Украины. Однако оккупанты задержали своих дерезтиров и под дулами автоматов вернули на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины .

Несмотря на угрозы о привлечении к уголовной ответственности, заградительные отряды из так называемых "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "особистов" и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины.

Командование 30 отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии страны-оккупанта скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска “Шияны” (Белгородская область) и насильно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен защитникам Украины.

Военная разведка Украины обнародовал список командного состава 30 омсбр 2 общевойсковой армии вс рф действующие на Лиманском направлении и напоминает, что всех военных преступников будет разоблачен и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.