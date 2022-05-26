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Российские десантники отметились крупными неудачами в войне с Украиной, - Минобороны Британии

Фото: российские десантники понесли значительные потери в Украине (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Александр Белоус

Воздушно-десантные силы России (ВДВ) с самого начала российского вторжения в Украину активно участвовали в нескольких операциях, окончившихся тактическими провалами. Элитные российские войска понесли значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечает в сообщении, неудачи включает в себя попытку наступления на Киев через аэродром Гостомель в марте, застопорившееся продвижение на Изюмском направлении с апреля и недавние неудачное и дорого обошедшееся форсирование реки Северский Донец.

По данным Минобороны Британии, российская доктрина предполагает использование ВДВ для выполнения некоторых из самых сложных операций. ВДВ численностью 45 тысяч человек состоят в основном из профессиональных контрактников. Они пользуются элитным статусом и получают дополнительную оплату.

Однако ВДВ использовались в миссиях, лучше подходящих для тяжелой бронированной пехоты, и понесли тяжелые потери во время кампании. Это, вероятно, отражает стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить превосходство в воздухе.

"Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующая самоуспокоенность российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о боязни войск РФ предпринимать новые попытки форсировать Северский Донец. В районе Белогоровки оккупанты несколько раз пытались установить переправу, но понесли многочисленные потери после ударов ВСУ.

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