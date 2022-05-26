Російські десантники відзначилися великими невдачами у війні з Україною, - Міноборони Британії

Як зазначає в повідомленні, невдачі включає в себе спробу наступу на Київ через аеродром Гостомель в березні, застопорилося просування на Ізюмському напрямку з квітня і недавні невдале і дорого обійшлося форсування річки Сіверський Донець.

За даними Міноборони Британії, Російська доктрина передбачає використання ВДВ для виконання деяких з найскладніших операцій. ВДВ чисельністю 45 тисяч осіб складаються в основному з професійних контрактників. Вони користуються елітним статусом і отримують додаткову оплату.

Однак ВДВ використовувалися в місіях, краще придатних для важкої броньованої піхоти, і зазнали важких втрат під час кампанії. Це, ймовірно, відображає стратегічне неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі.

"Неправильне використання ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна в Збройні сили за останні 15 років призвели до незбалансованості спільних сил. Нездатність передбачити український опір і подальша самозаспокоєння російських командирів призвели до значних втрат багатьох найбільш елітних підрозділів Росії", - зазначають у Міноборони Британії.