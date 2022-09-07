Российские ЧВК в Харьковской области насчитывают более 40% ранеными и убитыми, - Генштаб

Отдельные подразделения так называемых российских "ЧВК", действующие на временно захваченных территориях, насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Отмечается, что частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести.

За прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Большие Проходы, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении были минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфине, Запсилье, Мануховке и Стукаловке Сумской области;

На Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Руськая и Черкасская Лозовая, Руськие и Черкасские Тишки;

На Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое;

На Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спирного, Веселого и Григорьевки;

На Бахмутском направлении были обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка;

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опытное, Водяное, Тоненькое и Первомайское;

На Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, огневое влияние испытали районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки;

На Запорожском направлении оккупанты задействовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Вильне Поле и Шевченко;

На Южнобужском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку БпЛА, совершив 34 вылета.

ВСУ не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.

Авиация ВСУ нанесла 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники. Подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа "Х-101".

Как отмечается, "нанесено поражение по 7 пунктам управления и 13 объектам сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня - тем самым значительно снижены боевые и логистические способности оккупантов".

Напомним, ранее стало известно, что вербовщики ЧВК "Вагнера" с начала полномасштабного вторжения в Украину смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.

Также мы писали, что войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных, для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

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