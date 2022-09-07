Російські ПВК в Харківській області налічують понад 40% пораненими і вбитими, - Генштаб

Окремі підрозділи так званих російських "ПВК", що діють на тимчасово захоплених територіях, налічують понад 40% тяжкопораненими та вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Зазначається, що приватні військові компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають істотних втрат. Окремі підрозділи налічують понад 40% тяжкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються і вважаються зниклими безвісти.

За минулу добу ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літако-вильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок і Безіменне.

На Волинському і Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На Сіверському напрямку були мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфині, Запсіллі, Манухівці та Стукалівці Сумської області;

На Харківському напрямку ворог завдав обстріли в районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки;

На Слов'янському обстрілів з боку окупантів зазнали Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке;

На Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки;

На Бахмутському напрямку були обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка;

На Авдіївському напрямку обстріляні Авдіївка, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське;

На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, вогневий вплив зазнали райони Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченкового, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки;

На Запорізькому напрямку окупанти залучили міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір'я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченка;

На Південнобужському напрямку противник стріляв зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку БПЛА, здійснивши 34 вильоти.

ЗСУ не дають ворогові просуватися вглиб території України. Вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.

Авіація ЗСУ завдала 27 ударів і знищила склад боєприпасів, завдала поразки по майже 40 опорних пунктах і місцях скупчення живої сили і техніки. Підрозділи ППО на різних напрямках знищили літак Су-25, вертоліт Ка-52, БПЛА і п'ять крилатих ракет типу "X-101".

Як зазначається, "завдано поразки по 7 пунктах управління та 13 об'єктах зосередження живої сили противника. У зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові та понтонні переправи, 3 склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів різного рівня - тим самим значно знижені бойові та логістичні здібності окупантів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати більше тисячі людей в російських колоніях, які погодилися вирушити на війну.

Також ми писали, що війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

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