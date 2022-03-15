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Российские боты в соцсетях пытаются получить данные для корректировки огня

Новина українською →
Украина, Вторник 15 марта 2022 13:54
Российские боты в соцсетях пытаются получить данные для корректировки огня Украинцев предупредили о новом виде информационной угрозы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В социальных сетях появились пользователи-боты или так называемые "живые" аккаунты, которые работают на армию российских оккупантов. В частности, они отправляют сообщение, чтобы узнать о степени поражения от бомбардировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

В ведомстве рассказали, что они столкнулись с новым видом информационной угрозы со стороны России.

Пользователи-боты или "живые" аккаунты пишут в чатах только что обстрелянных городов.

"Обнаружить их можно по одинаковым типовым сообщениям", - говорится в сообщении.

Например, они пишут: "Что там во Франковске? Хоть и далеко от дома, но сердце болит с каждой тревогой".

Украинцев призывают, что ни в коем случае нельзя сообщать никому точное место попадания снаряда и не выкладывать видео в момент удара.

"Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни. Особенно эта информация касается лидеров мнений и владельцев многотысячных телеграмм-каналов!", - пишут в управлении.

Российские боты в соцсетях пытаются получить данные для корректировки огняУкраинцев предупредили о новом виде информационной угрозы (facebook.com/udoukyiv)

Ранее мы сообщали, что в Генштабе рассказали, какая информация в сети помогает врагу корректировать огонь.

Также мы писали, что в Харькове вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам.

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