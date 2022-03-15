ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські боти в соцмережах намагаються отримати дані для корегування вогню

Новость на русском →
Україна, Вівторок 15 березня 2022 13:54
Російські боти в соцмережах намагаються отримати дані для корегування вогню Українців попередили про новий вид інформаційної загрози (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У соціальних мережах з'явились користувачі-боти або так звані "живі" акаунти, які працюють на армію російських окупантів. Зокрема, вони відправляють повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України.

У відомстві розповіли, що вони зіткнулися з новим видом інформаційної загрози з боку Росії.

Користувачі-боти або "живі" акаунти пишуть в чатах щойно обстріляних міст.

"Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, вони пишуть: "Що там у Франківську? Хоч і далеко від дому, але серце болить з кожною тривогою".

Українців закликають, що в жодному разі не можна повідомляти нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладати відео в момент удару.

"Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - пишуть в управлінні.

Російські боти в соцмережах намагаються отримати дані для корегування вогнюУкраїнців попередили про новий вид інформаційної загрози (facebook.com/udoukyiv)

Раніше ми повідомляли, що у Генштабі розповіли, яка інформація в мережі допомагає ворогові коригувати вогонь.

Також ми писали, що у Харкові ворожі снаряди завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження