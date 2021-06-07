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Боевики глушат беспилотники ОБСЕ на подконтрольной Украине территории Донбасса

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Донбасс, Понедельник 07 июня 2021 16:21
Боевики глушат беспилотники ОБСЕ на подконтрольной Украине территории Донбасса Фото: боевики глушат беспилотники ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики прибегли к применению средств радиоэлектронной борьбы для продолжения информационно-пропагандистской кампании на временно оккупированных территориях Украины. Боевики препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщается на официальной Facebook странице операции Объединенных сил (ООС).

Учитывая эффективность беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ, российские оккупанты регулярно препятствуют их применению. В частности, комплекс РЭБ, который, страна-агрессор регулярно использует, обеспечивает создание препятствий для систем управления беспилотных аппаратов на дальность около 50 км.

"Основные усилия оккупантов при применении средств РЭБ направленные на глушение управляющего сигнала БПЛА непосредственно над подконтрольной правительству Украины территорией в местах взлета и посадки летательных аппаратов Миссии в районе населенных пунктов Константиновка, Степановка и Бахмут, что имеет целью дискредитацию ВСУ в глазах СММ ОБСЕ и международных партнеров", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 6 июня, российские боевики дважды нарушили "режим тишины".

Как сообщало РБК-Украина, 6 июня в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадал один военнослужащий.

Добавим, с начала агрессии со стороны Российской Федерации, в результате боевых действий на Донбассе погибли более 200 детей.

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