На Донбассе подорвался украинский военный
На Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня. А сегодня украинский военнослужащий подорвался на взрывчатке.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Ему оказана необходимая медицинская помощь и доставлена в лечебное учреждение. Состояние здоровья-защитника средней тяжести", - заявили в штабе.
Кроме того, с начала этих суток оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям ООС вблизи населенного пункта Пески. Пророссийские боевики применили минометы 120-го калибра.
Напомним, украинская разведка зафиксировала, что оккупационные войска отрабатывают выдвижение подразделений и техники в оперативные районы.
Также РБК-Украина писало, что с начала войны на Донбассе в результате боевых действий погибли более 200 детей, еще полсотни считаются пропавшими без вести.