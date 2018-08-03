Российские беспилотники пересекали линию разграничения во время разведки позиций ООС

Разведка сообщила о двух погибших боевиках на Донбассе за прошедшие сутки

Беспилотники боевиков на Донбассе во время ведения разведки украинских позиций в районе проведения операции Объединенных сил пересекали линию разграничения. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах в ходе брифинга в пятницу, 3 августа.

В частности, в течение последнего времени средства противовоздушной обороны был зафиксирован два случая пролета беспилотников боевиков. Один из них идентифицирован как "Орлан-10" российского производства.

"Все они осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины, так и с ее пересечением. С целью противодействия работы беспилотников противника применялись средства радиоэлектронной борьбы Оббъединенных сил", - отметил Стельмах.

Во время обнаружения российских беспилотников огневые средства ООС были приведены в полную боевую готовность. Кроме того, по данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое боевиков погибли и один получил тяжелое ранение.

Напомним, по информации Министерства обороны Украины, боевики на Донбассе с начала суток 3 августа 2018 года обстреляли из пулеметов позиции украинских военнослужащих на Луганском направлении.