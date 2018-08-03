Бойовики обстріляли з кулеметів українську позиції біля Кримського та Новолуганська

На Донецькому напрямку українські військові виявили 7 розривів від міноментних снарядів

Бойовики на Донбасі з початку доби 3 серпня 2018 року обстріляли з кулеметів позиції українських військовослужбовців на Луганському напрямку. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає прес-служба Міноборони.

Зокрема, великокаліберні кулемети бойовики застосували біля Новолуганська та Кримського. Загалом з початку доби від опівночі під прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ українські військові уже потрапляли 9 разів.

"З цих же видів зброї російсько-окупаційні війська порушували режим тиші на Донецькому напрямку поблизу Широкиного, та двічі в районі Мар’їнки та Водяного. Після 7:00 ранку наші захисники Талаківки нарахували 7 розривів від мінометних снарядів калібру 82 мм", - сказав Гуцуляк.

Додав, що від початку поточної доби втрат серед українських військових внаслідок бойових дій немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 серпня, у районі проведення операції Об'єднаних сил четверо українських військових отримали поранення. Бойовики 28 разів відкривали вогонь у бік позицій українських військових, у тому числі один раз із важкого озброєння.