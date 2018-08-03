Російські безпілотники перетинали лінію розмежування під час розвідки позицій ООС

Розвідка повідомила про двох загиблих бойовиків на Донбасі минулої доби

Безпілотники бойовиків на Донбасі під час ведення розвідки українських позицій в районі проведення операції Об'єднаних сил перетинали лінію розмежування. Про це повідомив представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах у ході брифінгу в п'ятницю, 3 серпня.

Зокрема, протягом останньої доби засоби протиповітряної оборони зафіксовали два випадки прольоту безпілотників бойовиків. Один з них ідентифіковано як "Орлан-10" російського виробництва.

"Всі вони здійснювали політ як уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України, так і з її перетином. З метою протидії роботи безпілотників противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил", - зазначив Стельмах.

Під час виявлення російських безпілотників вогневі засоби ООС були приведені у повну бойову готовність. Крім того, за даними української розвідки, минулої доби двоє бойовиків загинуло та один дістав важке поранення.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства оборони України, бойовики на Донбасі з початку доби 3 серпня 2018 року обстріляли з кулеметів позиції українських військовослужбовців на Луганському напрямку.