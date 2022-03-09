Российские банки перестанут продавать наличную валюту гражданам из-за санкций

Такой порядок будет действовать со среды, 9 марта и до 9 сентября 2022 года.

А именно, с валютных счетов клиенты банков смогут снять до 10 тысяч долларов в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Превышают такую сумму всего 10% вкладов, отмечают в ЦБ.

Независимо от валюты счета средства будут конвертироваться в доллар - то есть с депозита в евро средства клиенты не изменят.

Те россияне, которые завтра будут открывать новые валютные счета и вклады, смогут снять с них средства только в рублях.

Банки до сентября не будут продавать наличную валюту гражданам. Конечно, продавать валюту можно в любое время.