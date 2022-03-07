России грозит дефолт уже к 15 апреля, - Bloomberg

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley заявил, что дефолт в России может наступить уже к 15 апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Morgan Stanley, шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг – быстро уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.

"Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием. В случае дефолта, он вряд ли будет похож на обычный, самое подходящее сравнение будет, пожалуй, с Венесуэлой", - написал глобальный руководитель компании по стратегии кредитования развивающихся рынков Саймон Уэвер.

Он отметил, что дефолт наступит уже 15 апреля, так как в это время заканчивается 30-дневный период льготного периода по купонным выплатам, которое правительство РФ должно по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2024 годах.

Сейчас ориентировочные цены инвестор на эти облигации составляют 29 центов за доллар США. А это самый низкий показатель за всю историю.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!