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Российские банки перестанут продавать наличную валюту гражданам из-за санкций

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Россия, Среда 09 марта 2022 01:16
Российские банки перестанут продавать наличную валюту гражданам из-за санкций Фото: российские банки перестанут продавать наличную валюту гражданам из-за санкций (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Центробанк РФ из-а санкций запретил продажу валюты в кассах банка. С депозитов можно снять только доллары и только в объеме до 10 тысяч.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центробанк России.

Такой порядок будет действовать со среды, 9 марта и до 9 сентября 2022 года.

А именно, с валютных счетов клиенты банков смогут снять до 10 тысяч долларов в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Превышают такую сумму всего 10% вкладов, отмечают в ЦБ.

Независимо от валюты счета средства будут конвертироваться в доллар - то есть с депозита в евро средства клиенты не изменят.

Те россияне, которые завтра будут открывать новые валютные счета и вклады, смогут снять с них средства только в рублях.

Банки до сентября не будут продавать наличную валюту гражданам. Конечно, продавать валюту можно в любое время.

Ранее американский финансовый конгломерат Morgan Stanley заявил, что дефолт в России может наступить уже к 15 апреля 2022 года.

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