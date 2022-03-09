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Російські банки перестануть продавати готівкову валюту громадянам через санкції

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Росія, Середа 09 березня 2022 01:16
Російські банки перестануть продавати готівкову валюту громадянам через санкції Фото: російські банки перестануть продавати готівкову валюту громадянам через санкції (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Центробанк РФ через санкції заборонив продаж валюти в касах банку. З депозитів можна зняти тільки долари і тільки в обсязі до 10 тисяч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центробанк Росії.

Такий порядок діятиме з середи, 9 березня і до 9 вересня 2022 року.

А саме, з валютних рахунків клієнти банків зможуть зняти до 10 тисяч доларів в готівковій валюті, а інші кошти - в рублях за ринковим курсом на день видачі. Перевищують таку суму всього 10% вкладів, відзначають в ЦБ.

Незалежно від валюти рахунку кошти будуть конвертуватися в Долар - тобто з депозиту в Євро кошти клієнти не змінять.

Ті росіяни, які завтра будуть відкривати нові валютні рахунки і вклади, зможуть зняти з них кошти тільки в рублях.

Банки до вересня не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Звичайно, продавати валюту можна в будь-який час.

Раніше американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley заявив, що дефолт в Росії може наступити вже до 15 квітня 2022 року.

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