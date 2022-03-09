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Российские банки начали открывать депозиты в юанях после замораживания долларовых вкладов

Автор: Александр Белоус

Российский банк ВТБ, попавший под жесткие западные санкции, запустил депозит в китайских юанях. Это произошло после запрета центробанка РФ выдавать жителям более 10 тыс. долларов с депозитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

Депозит можно открыть с 9 марта, ставка составляет 8% годовых, срок размещения - до полугода.

Кроме того, как пишет "Коммерсант", возможность открывать расчетные счета и депозиты в юанях для массового розничного сегмента прорабатывают Альфа-банк (пока счета в юанях доступны только клиентам с крупным частным капиталом), МКБ (сейчас в юанях могут открывать счета корпоративные клиенты), банк "Дом.РФ", МТС-банк (открывают счета для клиентов, занимающихся ВЭД), "Уралсиб", банк "Зенит".

Банк России с 9 марта по 9 сентября разрешил снимать не более 10 тысяч долларов с валютных счетов и вкладов. ЦБ также вводит на этот срок запрет на продажу наличной валюты банками жителям России.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская Федерация