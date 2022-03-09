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Російські банки почали відкривати депозити в юанях після заморожування доларових вкладів

Автор: Олександр Білоус

Російський банк ВТБ, що потрапив під жорсткі західні санкції, запустив депозит в китайських юанях. Це сталося після заборони Центробанку РФ видавати жителям понад 10 тис. доларів з депозитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

Депозит можна відкрити з 9 березня, ставка становить 8% річних, термін розміщення - до півроку.

Крім того, як пише "Комерсант", можливість відкривати розрахункові рахунки і депозити в юанях для масового роздрібного сегмента опрацьовують Альфа-банк (поки рахунки в юанях доступні тільки клієнтам з великим приватним капіталом), МКБ (зараз в юанях можуть відкривати рахунки корпоративні клієнти), банк "Дом.РФ", МТС-банк (відкривають рахунки для клієнтів, що займаються ЗЕД), "Уралсиб", банк "Зеніт".

Банк Росії з 9 березня по 9 вересня дозволив знімати не більше 10 тисяч доларів з валютних рахунків і вкладів. ЦБ також вводить на цей термін заборону на продаж готівкової валюти банками жителям Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська Федерація