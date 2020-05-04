Российские агитаторы активизировали призывы к нарушению карантина в Украине, - СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) в период майских праздников зафиксировала увеличение активности со стороны российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению карантина в стране. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что агитаторы, управляемые из России, усилили свои действия для распространения ложной информации для создания хаоса и паники среди населения Украины.

"Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена ​​по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений", - сообщили в СБУ.

Всего с начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей. Также были разоблачены 301 агитатор, который распространял фейки о коронавируса. Из них 14 работали по заданию российской стороны. В их отношении открыты уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины. Такие агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Кропивницком и Конотопе.

Информацию о 287 агитаторах СБУ передала в полицию, где в отношении 118 человек уже составлены административные протоколы.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ предотвратила хищение более 10 млн гривен на закупках масок в Донецком филиале "Укрзализныци". Жительница Краматорска хотела поставить более 700 тысяч масок сомнительного качества.

Также сообщалось, что в Херсонской области СБУ разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков. Товар реализовывался в разных регионах Украины.