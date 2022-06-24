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Российская железная дорога приостановила транзит через Беларусь в Польшу

Фото: Российская железная дорога приостановила транзит через Беларусь в Польшу (wikipedia.org)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне ограничили количество своих товаров, которые ранее отправляли по железной дороге через Беларусь в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РЖД.

"Приостановлена погрузка ряда товаров, следующих транзитом через Беларусь в Польшу", - сказано в сообщении.

В РЖД подчеркнули, что это не подразумевает полного прекращения перевозок в сообщении с Польшей.

Напомним, финская железная дорога заявила о приостановлено сотрудничество с РЖД.

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РЖД