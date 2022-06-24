Российская железная дорога приостановила транзит через Беларусь в Польшу

Россияне ограничили количество своих товаров, которые ранее отправляли по железной дороге через Беларусь в Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РЖД.
"Приостановлена погрузка ряда товаров, следующих транзитом через Беларусь в Польшу", - сказано в сообщении.
В РЖД подчеркнули, что это не подразумевает полного прекращения перевозок в сообщении с Польшей.
Напомним, финская железная дорога заявила о приостановлено сотрудничество с РЖД.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.