Російська залізниця призупинила транзит через Білорусь до Польщі

Росіяни обмежили кількість своїх товарів, які раніше відправляли залізницею через Білорусь до Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РЖД.
"Припинено навантаження низки товарів, які прямують транзитом через Білорусь до Польщі", - сказано в повідомленні.
У Росії наголосили, що це не передбачає повного припинення перевезень у сполученні з Польщею.
Нагадаємо, фінська залізниця заявила про припиненн співпраці з РЖД.
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