Финская железная дорога разрывает контракты с РЖД. И продает российские активы

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group разрывает контракты с Россией на грузовые перевозки. А также намерена продать свои активы в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании .

Сообщается, что согласно решению совета директоров VR Group, начато расторжение контрактов с Россией, полное прекращение перевозок ожидается до конца 2022 года.

"По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые клиенты хотят продолжить трафик до конца периода уведомления, но мы все еще продолжаем переговоры о более быстрой остановке трафика. В любом случае все российские грузоперевозки, которые обслуживает VR, прекратятся не позднее конца года", - отметил и.о. управляющего директора VR Group Топи Симола.

Примечательно, что на сегодня западные санкции не распространяются на железнодорожные перевозки, поэтому расторжение контрактов VR согласовывается в обычном порядке, который прописан в самих контрактов.

Кроме того, VR также продаст свои аффилированные и дочерние компании в России, связанные с грузовыми перевозками.