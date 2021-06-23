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Российская сторона в ТКГ заблокировала вопрос по разминированию Донбасса

Автор: РБК-Украина

Российская сторона в ходе заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе заблокировала рассмотрение вопроса по разминированию Донбасса. Вопрос был заблокирован несмотря на готовность координатора и Рабочей подгруппы по безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Несмотря на готовность координатора и Рабочей подгруппы по безопасности, российская сторона заблокировала запланировано рассмотрение вопроса по разминированию участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае украинская сторона в ТКГ предложила план по разминированию региона.

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