RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російська сторона в ТКГ заблокувала питання з розмінування Донбасу

Автор: РБК-Україна

Російська сторона в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі заблокувала розгляд питання з розмінування Донбасу. Питання було заблоковане незважаючи на готовність координатора і робочої підгрупи з безпеки.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

"Незважаючи на готовність координатора і робочої підгрупи з безпеки, російська сторона заблокувала запланований розгляд питання з розмінування ділянок, узгоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпеки підгрупи ТКГ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні українська сторона в ТКГ запропонувала план з розмінування регіону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонбасКонтактная група