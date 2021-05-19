Украина предложила согласовать план по разминированию на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию на Донбассе сегодня, 19 мая, провела очередное заседание. Украинская сторона предложила план по разминированию региона.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.

"Украинская сторона предложила согласовать план разминирования и допуска ремонтных групп к ключевым объектам критичной инфраструктуры на линии разграничения", - подчеркивается в заявлении. Отмечается, что стороны согласились с предложением украинской делегации по вопросу разминирования на Донбассе. "Конкретные меры должны быть отработаны в ходе последующих заседаний подгруппы по безопасности", - уточняется в сообщении. Основная цель этого комплекса мероприятий - создание безопасных условий для работы объектов критической инфраструктуры, которые, прежде всего, обеспечивают потребности гражданского населения.