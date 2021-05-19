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Украина предложила согласовать план по разминированию на Донбассе

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Киев, Среда 19 мая 2021 20:02
Украина предложила согласовать план по разминированию на Донбассе Фото: разминирование на Донбассе (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию на Донбассе сегодня, 19 мая, провела очередное заседание. Украинская сторона предложила план по разминированию региона.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.

"Украинская сторона предложила согласовать план разминирования и допуска ремонтных групп к ключевым объектам критичной инфраструктуры на линии разграничения", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что стороны согласились с предложением украинской делегации по вопросу разминирования на Донбассе. "Конкретные меры должны быть отработаны в ходе последующих заседаний подгруппы по безопасности", - уточняется в сообщении.

Основная цель этого комплекса мероприятий - создание безопасных условий для работы объектов критической инфраструктуры, которые, прежде всего, обеспечивают потребности гражданского населения.

Напомним, в конце марта вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что плотность наличия мин на территории Украины больше, чем в любой точке мира. По его словам, своим бюджетом страна не справится.

Отметим, на встрече украинская сторона в ТКГ попросила вызволить из плена почти 100 человек. Местонахождение этих людей уже удалось установить.

До этого пророссийские боевики заявляли, что Украина в апреле передала список на обмен пленными, в котором указаны 85 человек.

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