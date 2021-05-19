Украина предложила согласовать план по разминированию на Донбассе
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию на Донбассе сегодня, 19 мая, провела очередное заседание. Украинская сторона предложила план по разминированию региона.
Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.
"Украинская сторона предложила согласовать план разминирования и допуска ремонтных групп к ключевым объектам критичной инфраструктуры на линии разграничения", - подчеркивается в заявлении.
Отмечается, что стороны согласились с предложением украинской делегации по вопросу разминирования на Донбассе. "Конкретные меры должны быть отработаны в ходе последующих заседаний подгруппы по безопасности", - уточняется в сообщении.
Основная цель этого комплекса мероприятий - создание безопасных условий для работы объектов критической инфраструктуры, которые, прежде всего, обеспечивают потребности гражданского населения.
Напомним, в конце марта вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что плотность наличия мин на территории Украины больше, чем в любой точке мира. По его словам, своим бюджетом страна не справится.
Отметим, на встрече украинская сторона в ТКГ попросила вызволить из плена почти 100 человек. Местонахождение этих людей уже удалось установить.
До этого пророссийские боевики заявляли, что Украина в апреле передала список на обмен пленными, в котором указаны 85 человек.