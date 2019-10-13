Боевики ОРДЛО сигнализировали о готовности к разведению сил, - ОБСЕ

Боевики в пятницу, 11 октября, запускала белые сигнальные ракеты, сообщая о готовности к началу разведения сил на Донбассе. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщают наблюдатели СММ ОБСЕ, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации около 12:00 запустили белую сигнальную ракету на южном участке окраины разведения в районе Золотого.

Кроме того, аналогичные действия российско-оккупационных сил были зафиксированы наблюдателями СММ ОБСЕ на участке разведения сил вблизи населенного пункта Петровское. Однако процесс разведения сил не начался, так как оккупанты не получили ответ с украинской стороны.

"Поскольку в ответ никаких действий не было, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске обсудят вопросы разведения сил на Донбассе. Вопрос разведения сил был вынесен на обсуждение ТКГ, поскольку стороны не смогли самостоятельно достичь согласия по началу разведения.

Добавим, что разведение сил в районе Золотого и Петровского на Донбассе должно было начаться 7 октября. Однако процесс разведения был сорван из-за обстрела со стороны российских незаконных вооруженных формирований.