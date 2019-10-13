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Російська сторона сигналізувала про готовність до розведення сил, - ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 13:54
Російська сторона сигналізувала про готовність до розведення сил, - ОБСЄ
Фото: бойовики запускають сигнальну ракету (ria.ru)

Російська сторона запускала білі сигнальні ракети 11 жовтня

Російська сторона у п'ятницю, 11 жовтня, запускала білі сигнальні ракети, повідомляючи про готовність до початку розведення сил на Донбасі. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляють спостерігачі СММ ОБСЄ, незаконні збройні формування Російської Федерації близько 12:00 запустили білу сигнальну ракету на південній ділянці околиці розведення в районі Золотого.

Крім того, аналогічні дії російсько-окупаційних сил були зафіксовані спостерігачами СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил поблизу населеного пункту Петрівське. Однак процес розведення сил не почався, так як окупанти не отримали відповіді з українського боку.

"Оскільки у відповідь жодних дій не було, заходи щодо відведення сил і засобів не почалися", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську обговорять питання розведення сил на Донбасі. Питання розведення сил було винесене на обговорення ТКГ, оскільки сторони не змогли самостійно досягти згоди щодо початку розведення.

Додамо, що розведення сил в районі Золотого та Петрівського на Донбасі повинне було розпочатися 7 жовтня. Однак процес розведення був зірваний через обстріл з боку російських незаконних збройних формувань.

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