Российская "Северсталь" первой в стране вошла в технический дефолт

Российская "Северсталь", которая принадлежит приближенному к Владимиру Путину олигарху Алексею Мордашову, первой в стране вошла в состояние технического дефолта. Компания не смогла выплатить инвесторам долги по выпуску евробондов из-за санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что у "Северстали"закончилось время для выплаты процентов по валютному долгу. Компания передала банку-корреспонденту Citigroup необходимую выплату в 12,6 млн долларов заблаговременно, но финучреждение заблокировало средства в связи с введением санкций.
Российская компания должна была получить разрешение на проведение транзакции в Минфине США. Но концерн не успел этого сделать, поэтому инвесторы так и не получили свои выплаты вовремя. Более того, уже истек льготный период для погашения долга.
В СМИ добавили, что долг "Северстали" по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 1,8 млрд долларов.
Напомним, что в Европе выросли цены на сталь. Это произошло на фоне войны в Украине из-за нарушения логистики.
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