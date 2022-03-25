Российская "Северсталь" первой в стране вошла в технический дефолт

Российская "Северсталь", которая принадлежит приближенному к Владимиру Путину олигарху Алексею Мордашову, первой в стране вошла в состояние технического дефолта. Компания не смогла выплатить инвесторам долги по выпуску евробондов из-за санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что у "Северстали"закончилось время для выплаты процентов по валютному долгу. Компания передала банку-корреспонденту Citigroup необходимую выплату в 12,6 млн долларов заблаговременно, но финучреждение заблокировало средства в связи с введением санкций.

Российская компания должна была получить разрешение на проведение транзакции в Минфине США. Но концерн не успел этого сделать, поэтому инвесторы так и не получили свои выплаты вовремя. Более того, уже истек льготный период для погашения долга.

В СМИ добавили, что долг "Северстали" по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 1,8 млрд долларов.