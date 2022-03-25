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Цены на сталь в Европе резко выросли после вторжения Россию в Украину

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Украина, Пятница 25 марта 2022 15:28
Цены на сталь в Европе резко выросли после вторжения Россию в Украину Фото: цены на сталь резко выросли после вторжения Россию в Украину (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Стремительный рост европейских цен на сталь может продолжиться. Вторжение России в Украину нарушило логистику, спровоцировало санкции и вызвало стремительный рост цен на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия занимает пятое место в мире по производству стали, а Украина 14-е место. На них приходится пятая часть импорта в Европейский Союз.

Европейские цены на горячекатаный рулон (HRC) выросли почти на 40% за последние три недели. Цены в Северной Америке и Китае также выросли, но гораздо меньше, примерно на 7-8%.

"Конечно, похоже, что цены продолжат расти в краткосрочной перспективе. Мы прогнозируем, что цены снова подскочат к концу этого месяца и в апреле", - сказала аналитик Кайе Аюб из консалтинговой компании MEPS International.

Россия и Украина занимают лидирующие позиции на мировом рынке стали благодаря значительному экспорту, особенно в Европу.

Несмотря на то, что западные страны не применяли санкции конкретно к российским сталелитейным компаниям, проблемы с логистикой и косвенное воздействие санкций привели к сбоям в бизнесе и поставках.

Помимо опасений по поводу потери поставок из России и Украины, Европе также приходится бороться с ростом цен на энергоносители из-за войны. Сектор уже боролся с высокими затратами на энергию, когда вторжение России в Украину в конце февраля спровоцировало новый скачок цен на нефть и газ, что привело к росту цен на электроэнергию. Электропечи для производства стали составляют чуть более 40% производства в Европе, что выше, чем в других регионах.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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