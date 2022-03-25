RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російська "Северсталь" першою в країні увійшла в технічний дефолт

Фото: Северсталь увійшла в технічний дефолт (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Російська "Северсталь", яка належить наближеному до Володимира Путіна олігарху Олексію Мордашову, першою в країні увійшла в стан технічного дефолту. Компанія не змогла виплатити інвесторам борги з випуску євробондів через санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що у "Северсталі" закінчився час для виплати відсотків за валютним боргом. Компанія передала банку-кореспонденту Citigroup необхідну виплату в 12,6 млн доларів завчасно, але фінустанова заблокувала кошти у зв'язку з введенням санкцій.

Російська компанія повинна була отримати дозвіл на проведення транзакції в Мінфіні США. Але концерн не встиг цього зробити, тому інвестори так і не отримали свої виплати вчасно. Більш того, вже закінчився пільговий період для погашення боргу.

У ЗМІ додали, що борг "Северсталі" станом на 31 грудня 2021 року склав 1,8 млрд доларів.

Нагадаємо, що у Європі зросли ціни на сталь. Це сталося на тлі війни в Україні через порушення логістики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїВійна Росії проти України