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Российская "Северсталь" первой в стране вошла в технический дефолт

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Москва, Пятница 25 марта 2022 16:07
Российская "Северсталь" первой в стране вошла в технический дефолт Фото: Северсталь вошла в технический дефолт (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

Российская "Северсталь", которая принадлежит приближенному к Владимиру Путину олигарху Алексею Мордашову, первой в стране вошла в состояние технического дефолта. Компания не смогла выплатить инвесторам долги по выпуску евробондов из-за санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что у "Северстали"закончилось время для выплаты процентов по валютному долгу. Компания передала банку-корреспонденту Citigroup необходимую выплату в 12,6 млн долларов заблаговременно, но финучреждение заблокировало средства в связи с введением санкций.

Российская компания должна была получить разрешение на проведение транзакции в Минфине США. Но концерн не успел этого сделать, поэтому инвесторы так и не получили свои выплаты вовремя. Более того, уже истек льготный период для погашения долга.

В СМИ добавили, что долг "Северстали" по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 1,8 млрд долларов.

Напомним, что в Европе выросли цены на сталь. Это произошло на фоне войны в Украине из-за нарушения логистики.

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