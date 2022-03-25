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Російська "Северсталь" першою в країні увійшла в технічний дефолт

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Москва, П'ятниця 25 березня 2022 16:07
Російська "Северсталь" першою в країні увійшла в технічний дефолт Фото: Северсталь увійшла в технічний дефолт (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Російська "Северсталь", яка належить наближеному до Володимира Путіна олігарху Олексію Мордашову, першою в країні увійшла в стан технічного дефолту. Компанія не змогла виплатити інвесторам борги з випуску євробондів через санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що у "Северсталі" закінчився час для виплати відсотків за валютним боргом. Компанія передала банку-кореспонденту Citigroup необхідну виплату в 12,6 млн доларів завчасно, але фінустанова заблокувала кошти у зв'язку з введенням санкцій.

Російська компанія повинна була отримати дозвіл на проведення транзакції в Мінфіні США. Але концерн не встиг цього зробити, тому інвестори так і не отримали свої виплати вчасно. Більш того, вже закінчився пільговий період для погашення боргу.

У ЗМІ додали, що борг "Северсталі" станом на 31 грудня 2021 року склав 1,8 млрд доларів.

Нагадаємо, що у Європі зросли ціни на сталь. Це сталося на тлі війни в Україні через порушення логістики.

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