Російська "Северсталь" першою в країні увійшла в технічний дефолт

Російська "Северсталь", яка належить наближеному до Володимира Путіна олігарху Олексію Мордашову, першою в країні увійшла в стан технічного дефолту. Компанія не змогла виплатити інвесторам борги з випуску євробондів через санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Відзначається, що у "Северсталі" закінчився час для виплати відсотків за валютним боргом. Компанія передала банку-кореспонденту Citigroup необхідну виплату в 12,6 млн доларів завчасно, але фінустанова заблокувала кошти у зв'язку з введенням санкцій.

Російська компанія повинна була отримати дозвіл на проведення транзакції в Мінфіні США. Але концерн не встиг цього зробити, тому інвестори так і не отримали свої виплати вчасно. Більш того, вже закінчився пільговий період для погашення боргу.

У ЗМІ додали, що борг "Северсталі" станом на 31 грудня 2021 року склав 1,8 млрд доларів.