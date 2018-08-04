Сенцова в медчасти колонии в Лабытнанги посетил священник

Священник предложил Сенцову побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться, однако он отказался

Иерей храма Святого Георгия Победоносца Богдан Василюк сегодня, 4 августа, посетил исправительную колонию, где удерживается украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по этому округу.

"Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Сенцов О.Г. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет", - утверждает пресс-служба.

Василюк предложил осужденному побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться, сообщили в пресс-службе.

"Сенцов поблагодарил, но отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается", - сказано в сообщении УФСИН.

Напомним, как сообщалось ранее, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов.

По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал "террористическое сообщество" (часть 1 статьи 205.4 УК), участники которого подожгли дверь "Русской общины Крыма" и окна отделения "Единой России" (пункт "а" части 2 статьи 205 УК), а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК).

Также им предъявили обвинение в незаконном обороте оружия и взрывчатки в составе группы (часть 3 статьи 222 УК). Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко - 10 лет колонии. Оба отрицали свою вину.