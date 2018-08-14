Російська правозахисниця відвідає колонію Сенцова

Правозахисниці Зої Световой дозволили відвідати колонію в Лабитнангі

Російської правозахисниці Зої Световой дозволили відвідати колонію в Лабитнангі, де утримується український політв'язень Олег Сенцов. Про це Twitter повідомив глава Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов.

Федотов повідомив, що з проханням про дозвіл Рада звернулася до Федеральної служби виконання покарань.

"Дозвіл ФСВП отримано", - написав Федотов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ієрей храму Святого Георгія Побідоносця Богдан Василюк сьогодні, 4 серпня, відвідав виправну колонію, де Олег Сенцов. Священик запропонував Сенцову поговорити без присутності сторонніх або сповідатися, однак він відмовився.

Як повідомлялося раніше, в серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченко винними у справі про створення терористичного спільноти, вчиненні та плануванні терактів.