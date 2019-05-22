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Російський підводний човен проводить навчання в Чорному морі

Новини » Надзвичайні події    22.05.2019 - 15:05
Російський підводний човен проводить навчання в Чорному морі
Ілюстративне фото (mil.ru)

Екіпаж відпрацьовує навчання з морською авіацією і кораблями

Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" 22 травня вийшов у Чорне море для проведення навчань за участі наводних суден та морської авіації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що екіпаж субмарини відпрацьовує різні навчання з морською авіацією і кораблями, а також проводить тренування під час переходів морем як в надводному, так і в підводному положенні.

У вправах задіяні екіпажі фрегатів "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Раніше повідомлялося, що понад 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшли з баз в анексованому Севастополі і Новоросійську для проведення навчань у Чорному морі на тлі спільних навчань НАТО "Морський щит - 2019". 

РБК-Україна писало, що загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря та повернувся в пункт базування до окупованого Севастополя.

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