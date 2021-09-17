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Российская паспортизация на оккупированном Донбассе замедлилась, - СНБО

Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российская паспортизация на оккупированном Донбассе замедлилась. Россия начала меньше выдавать своих "аусвайсов" жителям ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО.

По словам Данилова, статистика по количеству выданных Россией паспортов жителям оккупированного Донбасса является разной, потому что в нее иногда вносят и тех, кто только подал заявку на получение паспорта.

"Статистика разная. У нас есть цифра 630 тысяч, есть цифра 740 тысяч. Не все (паспорта - ред.) выдают на территории Донецкой и Луганской областей. Они там вывозят их (жителей - ред.) частями в Ростовскую область. На сегодня темпы выдачи замедлились, они не такие активные, как раньше",- сказал он.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявляли, что Россия начала массово выдавать паспорта жителям ОРДЛО накануне выборов в Госдуму.

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Российская ФедерацияДонбассОРДЛОАлексей ДаниловСНБО